Košarkaši i stonoteniseri u borbi za opstanak

Košarkaši Bora uspeli su da dođu do pobede u 19. kolu Druge lige Srbije. Uspešni su bili i mladi kuglaši Bakra, dok su stonoteniseri Kopera poraženi u Drugoj saveznoj ligi.

BOR – Košarkaši Bora pobedili su na domaćem terenu u 19. kolu Druge lige Srbije ekipu Loznice 75:71. Borska ekipa je do treće pobede ove sezone stigla u poslednjoj četvrtini koju su dobili ubedljivo 18:9. U jesenjem delu sezone Bor je ostvario samo dve pobede, a prvom pobedom u prolećnom delu borska ekipa je napravila bitan korak u borbi za opstanak, jer se sa 22 boda u dosadašnjem delu takmičenja nalazi na pretposlednjem 15. mestu. Morava iz Vladičinog Hana je na poslednjem mestu bez pobede u 19 utakmica i oni će ove sezone sigurno napustiti Drugu ligu. Bor će u preostalih 11 utakmica morati da nadoknadi tri boda zaostatka za ekipom Star iz Novog Sada, a za to će im biti potrebne najmanje četiri pobede, pre svega sa ekipama iz donjeg dela tabele. Već sledećeg vikenda Bor gostuje u Surdulici ekipi Radnik, koji se nalazi na 13 mestu i to će biti duel koji potencijalno može da odluči poretku u donjem delu tabele.

Stonoteniseri Kopera poraženi su u 12. kolu Druge savezne lige grupa jug na domaćem terenu od drugoplasirane ekipe Top spin iz Vranja minimalno 4:3. Borska ekipa nije imala dovoljno sportske sreće i nije uspela da napravi iznenađenje protiv gostiju koji su važili za favorita. Posle ovog poraza Koper ostaje na pretposlednjem, devetom mestu na tabeli i u preostalih šest kola boriće se za opstanak u ovom rangu takmičenja.

Mladi kuglaši borskog Bakra učestvovali su tokom vikenda na kupu gradova za mlađe kategorije u Beogradu. Mateja Tadić je sa 584 oborena čunja zauzeo prvo mesto u kadetskoj konkurenciji, a borsku ekipu predstavljala su još dva kadeta Boris Petrović i Vuk Veličkovski koji su zauzeli 7. i 8. mesto i dve pionirke Ljubica Dimitrijević i Lena Veličkovski koje su zauzele 12. i 13. mesto. Mateja Tadić učestvovao je i u Nišu na seniorskom prvenstvu centralne Srbije, gde je u konkurenciji superligaških takmičara, sa ličnim rekordom od 629 oborenih čunjeva, zauzeo šesto mesto i kvalifikovao se za završni turnir prvenstva Srbije.

https://youtu.be/Fomk_EB6Acg