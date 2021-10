Kovid propusnice od večeras obavezne u svim ugostiteljskim objektima

BOR-Ugostitelji u Boru smatraju da je uvođenje kovid propusnica apsurdna i besmislena odluka Vlade Srbije. Nikakvi se značajniji efekti ne postižu,smatraju oni, osim što im donosi velike finansijske gubitke. Ne žele da ljude dele na imunizovane i na one koji iz bilo kog razloga ne žele da se vakcinišu. Zato je većina odlučila da radno vreme skrati do 22 sata, do kada gostima nikakva propusnica nije potrebna. Neke objekte je tokom vikenda posetila inspekcija i uglavnom su svi upoznati sa svim pravilima primene novih mera. Ugostitelji su gotovo jedinstveni u stavu, ali većina nije želela javno da komentariše ovakvu odluku.

Kovid propusnice su neophodne u kafićima, restoranima, barovima, noćnim klubovima u, zatvorenim delovima, isključivo nakon 22 sata. Zvanično su počele da važe od subote, a od ponedeljka počinje i kažnjavanje za sve one koji se ne pridržavaju novih propisa. Nevakcinisanima je neophodno da poseduju pi-si-ar ili antigenski test urađen u nekoj od državnih laboratorija, ili potvrdu o preležanom korona virusu, u papirnom ili digitalnom obliku. Ukoliko ugostitelji ne primenjuju ovu odluku predviđene kazne za pravno lice su 300.000 dinara, za preduzetnike 150.000, za odgovornu osobu u firmi 50.000, za kovid redara 30.000, a za gosta objekta zatečenog bez kovid propusnice 5.000 dinara.