Lakši završni ispit za osmake

Polaganje male mature u narednoj godini biće lakše. Umesto pet predmeta, u oviru kombinovanog testa, osmaci će polagati samo jedan po njihovom izboru. Ostala dva testa iz matematike, odnosno srpskog jezika ostaju kao i do sada.

BOR-Učenici koji su ove godine upisali osmi razred, u junu će na maloj maturi, u okviru kombinovanog testa, polagati samo jedan predmet. To znači da će od pet predmeta hemije, biologije, fizike, geografije i istorije , koje je ovaj test do sada sadržao, osmaci polagati onaj koji sami izaberu. Prijavljivanje predmeta je u školama ili putem portala Moja srednja škola do 30.decembra.

“ Od 23. do 27. januara učenici imaju mogućnosti da provere odluku o izboru predmeta, dok je 30. i 31. januara data mogućnost roditeljima i deci da je izmene. Od 1.februara odluka o izboru predmeta je konačna„, rekao je Radiša Petković, koordinator rada osnovnih škola u Boru.

Ostala dva testa iz matematike i srpskog odnosno maternjeg jezika ostaju kao i do sada. Ova novina će osmacima svakako olakšati polaganje završnog ispita. Samo je potrebno da objektivno procene iz kog predmeta imaju najviše znanja.

Za sve one koji polažu malu maturu naredne godine važi drugačije bodovanje, pa će na testu iz srpskog, i matematike moći da osvoje najviše po 14 bodova, a 12 na trećem. Uspeh donosi još 60 poena, tako da učenici na maloj maturi maksimalno mogu da osvoje 100 bodova. Na području Bora osnovnu školu završava oko četiri stotine osmaka.