Magla i dalje

U Srbiji u subotu tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim intervalima, u Bačkoj, Sremu, Mačvi, Podrinju, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i u kotlinama zapadne Srbije tmurno i maglovito. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od -5 do -1, maksimalna dnevna od 4 do 8°C, a u predelima sa maglom od -1 do 3°C.

U Boru u subotu oblačno i hladno. Uz umeren vetar, minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna -2° Celzijusa. Slično vreme očekuje se i u nedelju.