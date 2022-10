Majdanpečki predškolci i prvaci u poseti predsedniku Opštine

MAJDANPEK – Tradicionalno i ove godine, jedan dan Dečje nedelje u Majdanpeku bio je rezervisan za posetu predškolaca i prvaka lokalnoj samoupravi, gde ih je danas dočekao predsednik Opštine, Dragan Popović.

Bila je ovo prilika za druženje, razgovor, poneku zajedničku pesmu, ali i odgovore iz prve ruke na ovogodišnji slogan „Šta deci treba da rastu do neba“. Sudeći po onome što su naveli to je tako malo, a stariji su tu da im to obezbede.

„Za sve vas gradimo i izgradićemo lepe, nove i bezbedne vrtiće, igrališta na kojima ćete moći bezbedno da se igrate i rastete. Vaše je da budete dobri, slušate, učite, jer vi ste naša budućnost“, rekao je predsednik Popović, koji je nakon toga svojim malim, velikim gostima podelio prigodne poklone.

Inače, lokalna samouprava je ove godine za prvake svih pet osnovnih škola, na području opštine Majdanpek, obezbedila i besplatne udžbenike.