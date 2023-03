Mali maturanti sutra i prekosutra polažu probni završni ispit

Oko četiri stotine borskih osmaka sutra i prekosutra polagaće probne završne ispite za upis u srednje škole. Uz matematiku i srpski jezik, polagaće samo jedan izborni predmet, što će im omogućiti bolje rezultate.

BOR-Učenici osmog razreda u petak i subotu polažu probni završni ispit za upis u srednje škole. Ispiti će trajati po 120 minuta, a uz matematiku i srpski jezik prvi put će umesto kombinovanog testa iz pet predmeta, polagati samo iz jednog koji su odabrali. Pripreme za polaganje u svim školama na području Bora su počele na vreme.

„Sutra od 12 do 14 sati polaže se test iz matematike, u subotu od devet do 11 iz srpskog jezika, a od 11.30 do 13.30 sati iz odabranog predmeta. Od oko četiri stotine osmaka u borskim osnovnim školama, najviše njih se opredelilo za biologiju, geografiju i istoriju. Pripreme učenika za polaganje završnog ispita u obrazovnim ustanovama traju od početka školske godine, a značajno su intenzivirane dobijanjem zbirki zadataka. Na osnovu dosadašnjih iskustava rezultati na probnim ispitima su lošiji od onih na završnom„, rekao je koordinator rada osnovnih škola u Boru Radiša Petković.

Inače, prolećni raspust za osnovce počinje od 8. i traje do 18 aprila.