SRBIJA, BOR – U Srbiji u utorak jutro vedro i veoma hladno, u većini predela uz mraz, ponegde i maglu. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Minimalna temperatura od -5 do 1°C, maksimalna dnevna od 10 do 14°C.

U Boru u utorak sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 1° C, maksimalna dnevna 9° C. Sunčano i još malo toplije do petka.