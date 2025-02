Takmičari Kik boks kluba Bor, nastupali su sa reprezentacijom Srbije na Evropskom kupu u Plovdivu u Bugarskoj i osvojili tri medalje u disciplinu lou kik. U konkurenciji seniora Uroš Krstić je u četiri meča ostvario sve četiri pobedi u osvojio zlatnu medalju.

U konkurenciji juniora do 67 kilograma Petar Dinić je osvojio srebrnu medalju, a do drugog mesta stigao je i Mihailo Veljković u konkurenciji takmičara do 60 kilograma.