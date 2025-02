Stotine studenata krenulo iz Bora na pešačenje do Niša

Nekoliko stotina studenata beogradskog i novosadskog univerziteta krenulo je sa studentima Tehničkog fakulteta, iz Bora na pešačenje do Niša, na protestni skup studenata u blokadi koji je zakazan za 1. mart. Borani su ih sinoć dočekali uz svečani vatromet, crveni tepih i obezbeđeno prenoćište.

BOR – Nekoliko stotina studenta beogradskog i novosadskog univerziteta, kojima su se priključili i borski studenti, krenulo je danas iz Bora na pešačenje dugo više od 130 kilometara do Niša, gde je za 1. mart najavljen veliki protest pod nazivom „Studentski edikt“. Prvog dana prolaze kroz Slatinu i Rgotinu do Zaječara, gde će prespavati, sledećeg dana nastavljaju do Knjaževca, zatim trećeg dana do Svrljiga, a očekuje se u da u Niš stignu 28. februara. Bor je izabran kao početna tačka pešačenja pod simboličnim nazivom „Ljubi se sever i jug“ velikim delom zbog toga što je borski Tehnički fakultet jedini van Beograda, koji je deo Univerziteta u Beogradu.

Studentima iz drugih gradova je na Trgu oslobođenja u Boru, sinoć priređen svečani doček. Veliki broj građana Bora okupio se na najmasovnijem skupu podrške zahtevima studenata do sada. Oni su uz vatromet, crveni tepih i rudarske zastave dočekali studente. Kako se čulo na skupu, kroz pešačenje, studenti ne pokazuju samo protest, već i izdržljivost koja je neophodna u borbi za bolje sutra i promene koje su neophodne da bi sistem funkcionisao na pravi način, a energija koju pokazuju dolazi iz zajedništva, koje je neprocenjivo.

„Hvala vam u ime svih građana Bora što ste se u ovolikom broju odazvali i odvažili da na svoj ni malo lak pohod krenete iz naše uspavane doline i na ovaj način je probudite. Boru je ovakvo buđenje bilo potrebno. Dočekali smo vas kao oslobodioce od straha, koji nas godinama sputava da mislimo slobodno. Ispraćamo vas na put sa željom da ovaj slobodarski duh ponesete celom istočnom Srbijom, uz tradicionalni rudarski pozdrav „Srećno“.“ – poručili su borski studenti na skupu.

Studenti sa beogradskog i novosadskog univerziteta su prespavali u Boru, u smeštaju koji su ponudili građani i na Tehničkom fakultetu. Skup podrške studentima u Boru obezbeđivala je policija i nikakvih incidenata nije bilo.