Borani uz vatromet dočekali studente univerziteta u Beogradu i Nišu

Nekoliko stotina studenata beogradskog i novosadskog univerziteta stiglo je u Bor koji će biti polazna tačka pešačenja do Niša na protestni skup studenata u blokadi koji je zakazan za 1. mart. Na najmasovnijem skupu podrške zahtevima studenata, okupljeni građani Bora su ih dočekali uz svečani vatromet i obezbeđeno prenoćište.

BOR – Veliki broj građana Bora, mlađih i starijih, okupio se na Trgu oslobođenje na najmasovnijem skupu podrške zahtevima studenata do sada. Oni su uz svečani vatromet dočekali nekoliko stotina studenata beogradskog i novosadskog univerziteta, koji će se 25. februara sa borskim studentima peške uputiti prema Nišu, na veliki protestni skup koji će biti organizovan 1. marta. Oni će noćas prespavati u Boru, u smeštaju koji su ponudili građani i na Tehničkom fakultetu.

Kako se čulo na dočeku, kroz pešačenje dugo više od 130 kilometara, studenti ne pokazuju samo protest, već i izdržljivost koja je neophodna u borbi za bolje sutra i promene koje su neophodne da bi sistem funkcionisao na pravi način, a energija koju pokazuju dolazi iz zajedništva koje je neprocenjivo.

„Budite uvereni da ste ovde podržani, ohrabreni i voljeni. Neka vaša energija i entuzijazam budu vodiči na ovom putovanju, a zajedništvo koje gradimo neka bude vaša snaga. Otvorite srca i uživajte u svakom trenutku, jer sutra dolazi vreme za borbu, ali i vreme za slavlje ovoga što zajedno možemo postići.“ – poručili su studenti Tehničkog fakulteta u Boru.

„Građani Bora su i danas pokazali svoju solidarnost i želju za promenama koju su hrabri studenti započeli. Čast nam je da danas ugostimo studente iz cele Srbije, koji će odavde, već sutra krenuti u hodočašće za bolju budućnost svih nas, u borbu za pravdu i slobodnu državu. Danas niste samo studenti, vi ste naši borci, oslobodioci i spasioci, naši nobelovci.“ – poručili su studentima predstavnici borskih maturanata.

Skup podrške studentima u Boru obezbeđivala je policija i nikakvih incidenata nije bilo. Studenti beogradskog i novosadskog univerziteta, u pratnji policije i hitne pomoći, krenuće tokom prepodneva pešice do Niša i na ovom putu prvog dana proći će kroz Slatinu i Rgotinu do Zaječara gde će prenoćiti. Nakon toga nastavljaju do Knjaževca, gde je takođe organizovan odmor i spavanje, a dolazak u Niš očekuje se 28. februara, dan pred protest koji je zakazan za 1. mart. Pešačenje do Niša organizovano je pod simboličnim nazivom „Ljubi se sever i jug“.