Pobede rukometašica, košarkaša i stonotenisera

U ligaškim utakmicama tokom vikenda pobede su ostvatile rukometašice, košarkaši i stonoteniseri. Košarkašice i kuglaši pretrpeli su poraze.

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u 14. kolu Super lige Srbije na gostovanju u Šapcu Medicinar 32:23, u poluvremenu 14:12. Borska ekipa je od početka kontrolisala utakmicu, u duelu koji bi mogao da bude jedan od presudnih za ulazak među četiri najbolje ekipe i plej of. Već posle petnaestak minuta igre stigle su do prednosti 7:3, koju su do poluvremena sačuvale, a u drugom delu igre i povećale i stigle do važnih bodova. U borskoj ekipi najefikasnija je bila Jana Stanković sa sedam pogodaka, dok je kod Medicinara osam pogodaka postigla Tamara Mandić. Boranke su posle ove pobede četvrte na tabeli sa 15. bodova. Tri prvoplasirane ekipe za sada imaju utakmicu manje od Bora. Crvena Zvezda vodi sa 24 boda, Železničar je drugi sa 21-nim, a Jagodina treća sa 18 bodova. U preostala četiri kola Bor ima lakši raspored jer se u tri meča susreću sa ekipama iz donjeg dela tabele, dok u četvrtom igraju sa prvoplasiranom Crvenom Zvezdom.

Košarkašice Rudara 1903 poražene u 19. kolu Druge lige Srbije na gostovanju u Beogradu od Radničkog 65:52. Beogradska ekipa je bila favorit u ovom meču i opravdala tu ulogu. Sa 32 boda, Radnički je na drugom mestu, iza Korać Akademije, a Rudar je posle 18 odigranih utakmica, sa 6 pobeda i 12 poraza na deobi šestog sedmog i osmog mesta sa Srbobranom i radničkim iz Kragujevca sa 24 osvojena boda. Do kraja takmičenja ostala su još tri kola i Rudar već obezbedio opstanak u ovom rangu takmičenja, što je i bio prvenstveni cilj ove sezone.

Košarkaši Bora pobedili su na domaćem terenu ekipu Knjaževca 100:79 u 19. kolu Prve regionalne lige. U utakmici dve ekipe koje su u donjem delu tabele, Bor je pokazao bolji kvalitet i sedam kola pre kraja takmičenja sa 25 bodova, šest pobeda i 13 poraza nalaze se na 11. mestu.

Kuglaši borskog Bakra u poraženi su u 14. kolu Prve lige Srbije na gostovanju u Beogradu od prvoplasirane Tehnohemije 3547:3290 oborenih čunjeva. bakar je posle ovog kola na deobi 7. i 8. mesta sa kruševačkim Car Lazarom sa 12 osvojenih bodova.

Stonoteniseri borskog Kopera pobedili su u 4. kolu prolećnog dela prvenstva Druge savezne lige u gradskom derbiju Bor 4:1. U ekipi Kopera najbolji je bio Ognjen Jelenić. I posle ovog kola Koper je prvi na tabeli sa samo jednim porazom, dok je Bor na poslednjem mestu.

Takmičarka borskog streljačkog kluba Metalac Sanja Dimitrijević osvojila je prvo mesto u gađanju iz serijske vazdušne puške u Ćupriji u Ligi centralne Srbije za pionirke sa 177 krugova. Druga takmičarka, Jana Ursuljanović stigla je do petog mesta.