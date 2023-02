Međunarodni dan maternjeg jezika

UNESКO je 1999. godine proglasio 21. februar Danom maternjeg jezika u znak sećanja na bangladeške studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu (danas Bangladešu) jer su protestovali budući da njihov maternji jezik nije proglašen maternjim. Na ovaj dan se ukazuje na značaj maternjeg jezika kao osnove pismenosti.

BOR – Srpski jezik je jezik kojim su govorili naši preci, njime je ispisana celokupna književnost srpskog naroda a njega koristimo i danas u službenom i svakodnevnom govoru. Suština je da ga moramo poštovati i negovati kao deo tradicije i osnovu kulturnog identiteta naroda kojem pripadamo. Ovako o srpskom jeziku govore lingvisti na Svetski dan maternjeg jezika, 21.februar. Osnovni cilj obeležavanja jeste da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i višejezičnosti.

„Mi se svakodnevno trudimo u školi da motivišemo đake da neguju maternji jezik, ukazujući im na to šta on znači za svakog čoveka. On znači mogućnost da oni dođu do nekog zanimanja, do uspeha na poslu i da bi se predstavili kao kulturni i obrazovani ljudi“ kaže Sandra Živković, profesor srpskog jezika u Gimnaziji „Bora Stanković“ u Boru.

Svaki jezik je živ i podložan promenama. I u srpskom jeziku sve je više stranih reči i izraza. Najveći problem, slažu se stručnjaci je masovna digitalizacija koja, između ostalog neminovno utiče na pismenost nacije jer sve manje čitamo i pišemo.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ukazalo je, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika na važnost njegovog negovanja, kako većinskog naroda, tako i jezika nacionalnih manjina, a u Srbiji je registrovano više od 30 nacionalnih manjina i etničkih grupa.