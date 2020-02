Mere protiv korona virusa

BOR-Svi kineski državljani koji dolaze u Bor za sada nemaju nikave simptome infekcije korona virusom. Glavne mere u cilju sprečavanja pojave korona virusa preduzimaju se već na samim aerodromima, ali zdravstveno stanje kineskih državljana prati se i kad dođu u Bor.

Na osnovu spiskova, novopridošli se stavljaju pod zdravstveni nadzor i u kućnoj izolaciji borave 14 dana.

„Oni su pod stalnim nadzorom, mere temperaturu i ne kreću se. To važi za one koji su tek dpoutovanli iz Kine, a ne i za one koji žive u našem gradu“, kaže dr Javorka Stankulić, rukovodilac Službe za preventivnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja u Boru.

U kućnoj izolaciji su samo oni koji tek dolaze, ali to nije nikakav karantin, naglašava Javorka Stankulić.

„Karantin je mera izolacije koja se proglašava bilo od strane države ili nižih organa za neku određenu teritoriju ili lokaciju. To nije nikakav bauk, jer se preduzima, uglavnom, protiv nekih karantinskih bolesti koje su određene zakonom i ne bi smele da se šire“, dodala je dr Javorka Stankulić.

Borski Dom zdravlja je spreman da reaguje i preduzme sve propisane mere i u slučaju eventalne pojave korona virusa. Pripremljene su sobe za izolaciju, obezbeđeni su zaštitna oprema i dezinfikaciona sredstva.