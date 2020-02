U Srbiji u utorak posle vedrog, u dolinama i kotlinama i maglovitog jutra, tokom dana umereno oblačno, malo hladnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Minimalna temperatura od 1 do 7°C, maksimalna dnevna od 11 do 17°C.

U Boru u utorak pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 11° C. Slično vreme i u sredu.