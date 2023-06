Milenko Janićijević na memorijalnoj trci u Žagubici

13. juna se u selu Suvi Dol pored Žagubice organizuje traka posvećena sećanju na žrtve NATO bombardovanja. U njoj će učestvovati i borski atletičar Milenko Janićijević, koji redovno prihvata učešće kako na memorijalnim tako i humanitarnim trkama. Iako boluje od neizlečive bolesti, atletika mu decenijama pomaže da održi fizičku kondiciju.

BOR – Milenko Janićijević, borski atletičar koji od rođenja boluje od cerebralne paralize, proteklih godina učestvovao je u mnogim humanitarnim i memorijalnim trkama, kako u Boru, tako i u drugim gradovima. On će sutra učestvovati i u trci u Žagubici, posvećenoj sećanju na žrtve NATO Bombardovanja.

„Dužina trase na ovom maratonu je sedam kilometara, od Trške crkve do Suvog dola. Održava se u znak sećanja na žrtve bombardovanja 1999. godine, mislim da je prva koja se održava. Učestvovao sam inače na mnogo sličnih trka, posebno humanitarnih i to mi mnogo znači, jer kada pomognete makar malo da se spasi nečiji život, to nema cenu i tada dajem svoj maksimum. Naravno u takve akcije moramo svi da se uključimo, ne samo ja. Što se takmičarske sezone tiče ove godine mi je najznačajniji maraton Šabac – Tekeriš, staza duga 42 kilometra, što je kruna svega, jer će na njoj učestvovati i MUP, Vojska Srbije i ostali takmičari i sam izlazak na tu stazu je veoma značajan.“ kaže Milenko Janićijević.

On je do sada puno puta učestvovao u trkama čiji je cilj bio prikupljanje novca za lečenje obolele dece, za Saru Nikolić, zatim i za Mariju Gambošević. Bez obzira na bolest, atletika mu je više od deset godina sastavni deo života, a dobitnik je i Oktobarske nagrade Grada Bora za 2022. godinu.