Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović u poseti Ziđinu

BOR – Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović sa saradnicima, posetila kompaniju Srbija Ziđin Koper i obišla nove pogone za odsumporavanje koji su izgrađeni u cilju smanjenja zagađenja vazduha u Boru i pušteni u rad krajem jula.

Kako se čulo prilikom ove posete, o odnosu na avgust prošle godine, prosečno dnevno zagađenje je značajno smanjeno. Prošlog meseca dnevno zagađenje vazduha nije ni jednom prešlo dozvoljene granice, dok se avgusta 2020. godine to dogodilo 14 puta. Satnih prekoračenja i dalje povremeno ima i to se u narednom periodu može povremeno očekivati, a konačno rešenje, trebalo bi da bude zamena dotrajalih cevovoda, izgradnja tri nova konvertora i dve anodne peći, što se očekuje do sredine sledeće godine.

U pogne za odsumporavanje i prečišćavanje otpadnih voda do sada je uloženo približno 142 miliona evra, najviše u novi pogon Fabrike sumporne kiseline, kažu u kompaniji Ziđin.