Ministarstvo zdravlja objavilo informacije o koronavirusu

SRBIJA – Ministarstvo zdravlja od danas će dva puta dnevno objavljivati sve informacije u vezi s korona virusom. Informacije će biti objavljivane u 8.00 i 18.00 na sajtu Ministarstva na adresi Covid-19.rs. U Republici Srbiji zaključno sa 26.februarom nisu registrovani slučajevi obolevanja od COVID-2019. Do 25.februara u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je 14 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni na novi korona virus. Juče do 18 časova testirani su uzorci još dve osobe koje su takođe bile negativne na novi korona virus. U Evropi je registrovano 180 potvrđenih slučajeva infekcije novim korona virusom, i to u: Italiji (132), Nemačkoj (16), Francuskoj (12), Ujedinjenom Kraljevstvu (13), Španiji (2), Rusiji (2), Finskoj (1), Švedskoj (1) i Belgiji (1).

U Republici Srbiji se sprovode mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje uključuju distribuciju zdravstvenih upozorenja putnicima koji dolaze iz ugroženih područja i, prema indikacijama, sprovodi se zdravstveni nadzor i izolacija obolelih.