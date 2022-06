Mlade borske rukometašice postale vicešampioni države

BOR – Rukometašice Bora osvojile su na državnom prvenstvu za mlađe kategorije do 17 godina starosti u Šapcu drugo mesto, postali vicešampioni države, što je za mlađe kategorije najveći klupski uspeh do sada. One su u grupnom delu takmičenja zauzele prvo mesto ispred prošlogodišnjeg prvaka Beograda i ekipe Laki iz Crvenke. U polufinalnoj utakmici pobedile su domaćina, ekipu Medicinar 23:22 a u finalnoj utakmici su poražene od ekipe Srem 30:21. Uprava kluba, roditelji i članovi različitih selekcija organizovali su svečani doček.

Za mladu borsku ekipu ovo je izuzetan uspeh. Ženski rukomet u Boru ima dobru budućnost i napreduje iz godine u godinu. Na državnom prvenstvu Boranke su prošle godine bile pete, ove godine druge i očekuju dalji napredak sa mlađim selekcijama.