Mladi borski kuglaš Mateja Tadić niže uspehe u državi i Evropi

Borsko kuglanje decenijama nije imalo reprezentativca u mlađim kategorijama. Zahvaljujući rezultatima u prvenstvu i na državnim takmičenja, sedamnaestogodišnji Boranin Mateja Tadić ušao je u kadetsku i juniorsku reprezentaciju Srbije i stigao do srebrne medalje u kadetskoj konkurenciji u Evropi.

BOR – Mladi borski kuglaš Mateja Tadić ostvario je nedavno sa kadetskom i juniorskom reprezentacijom Srbije odlične rezultate na evropskim prvenstvima. Kao član kadetske reprezentacije Tadić je u pojedinačnoj konkurenciji i u kombinaciji stigao do srebrne medalje na evropskom prvenstvu u gradu Brezno u Slovačkoj, dok je reprezentacija Srbije ekipno osvojila peto mesto.

Sedamnaestogodišnji Boranin nastupao je i sa juniorskom reprezentacijom Srbije na evropskom prvenstvu, gde su ekipno stigli do četvrtog mesta, a bronzana medalja izmakla im je za nekoliko čunjeva.

„Moju utisci sa ova dva prvenstva su fantastični. Video sam sve najbolje kuglaše na svetu. Očekujem da ću sledeće sezone stići do zlatne medalje jer mislim da to zaslužujem, ali će za to trebati još mnogo rada i treniranja. Sa klubom je za nama dobra sezona, mogli smo do prvog mesta, ali nam je za malo izmaklo. Nadam se da ćemo ove sezone izboriti plasman u Superligu jer imamo kvalitet za to“, kaže Mateja Tadić, kadetski i juniorski reprezentativac Srbije u kuglanju.

Mateja Tadić je sa svojim ocem Josipom Tadićem, takođe nekadašnjim juniorskim reprezentativac, bio jedan od najznačajnijih igrača Kuglaškog kluba Bakar prošle sezone, kada su osvojili drugo mesto u Prvoj ligi Srbije.

„Neverovatno je šta je Mateja postigao za dve godine aktivnog treniranja, od kada je urađena nova kuglana. Rezultati govore sami za sebe. U klubu očekujemo dalje dobre igre, ali problemi postoje. Novac i u kuglanju ima svoju ulogu, za Mateju su zainteresovani klubovi iz Slovenije i Nemačke i to je sport. Ipak nadam se da će ostati u Boru i da ćemo ga zadržati u klubu“, kaže Matejin otac i trener Josip Tadić, aktivni igrač kuglaškog kluba „Bakar“ Bor.

Naredne sezone klub će biti jedan od najozbiljnijih kandidata za plasman u najjači rang takmičenja kod nas Super ligu.