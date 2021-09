Na borskoj pijaci ponuda solidna – cene i dalje visoke

BOR – Najtraženiji artikli na borskoj zelenoj pijaci i ovog vikenda su paprika i paradajz, što je i karakteristično za period ostavljanja zimnice. Pijaca je dobro snabdevena povrćem i voćem, a cene su, prema mišljenju kupaca i dalje visoke.

Neke domaćice su već pripremile ajvar, mleveni paradajz, slatka i džemove, dok druge čekaju pad cena kako bi kupovale na veliko. Međutim, prodavci kažu da cene neće biti niže jer su suša i grad tokom leta uslovili slabiji rod, a samim tim i rast cena.

Tako za kilogram paprike treba izdvojiti od 100 do 150 dinara, paradajz je od 80 do 120, ljute papričice do 180 dinara, a plavi paradajz od 80 do 100 dinara za kilogram. Grožđe košta od 120 do 150 dinara, a šljive su 60 dinara.

Iako su cene visoke, većina Borana će ipak ostaviti zimnicu, makar i manju količinu od uobičajene, jer se, kako kažu, domaća ne može uporediti sa kupovnom.