Ni drugi snežni talas ne ugrožava saobraćaj i kretanje pešaka

BOR – Nakon dužeg perioda bez snega, od petka su komunalci u Boru imali posla na terenu, a nakon prvog naleta pre vikenda, snežne padavine su od jutros ponovo intenzivirane, pa su ekipe JKP „3.oktobar“ spremne za novi talas snega koji će, prema najavama meteorologa potrajati nekoliko dana.

„Praktično od petka, od ranih jutarnjih časova, sneg pada sa manjim ili većim intenzitetom, pa su naši radnici sve vreme na terenu. Posipaju se ulice solju, čisti i uklanja sneg sa kolovoza, trotoara i parking prostora, održavamo puteve prema seoskim Mesnim zajednicama, a u proteklih 48 sati imali smo angažovanje mehanizacije za potrebe pomoći u uklanjanju problema na distribuciji električne energije gde je to bilo traženo. Situacija je za sada stabilna, svi putevi prema selima su prohodni putevi sva tri prioriteta u gradu su očišćeni od nanosa snega praktično do asfalta, trotoari su prohodni i svuda gde je bilo moguće ukloniti sneg , to je i učinjeno. I dalje ima situacija da je veliki broj parkiranih vozila na trotoarima najviše u gornjim delovima grada, ali trudimo se koliko je to moguće da regulišemo i takve situacije kako bi pešaci mogli nesmetano da se kreću“, kaže Igor Mitrović,direktor JKP „3.oktobar“.

Ako se ostvare najave prognostičara, biće neophodno upotrebiti svu raspoloživu mehanizaciju, rasporediti ekipe i kontinuirano, 24 časa otklanjati sneg, za šta je borska komunalna služba spremna. Lokalna samouprava je pomogla da se obezbedi dovoljna količina soli i agregata, kaže Mitrović, a ljudi, ispravne mehanizacije kojima raspolaže JKP „3.oktobar“ je dovoljno za naredni period, pa zastoja ka seoskim putnim pravcima i kolapsa u gradu ne bi trebalo da bude.