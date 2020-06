Nova oprema za FK „Bor 1919“

BOR – Predstavnici lokalne samouprave uručili su Fudbalskom klubu „Bor 1919“ donaciju sportske opreme predviđenu za treninge i takmičenja mlađih i seniorskih kategorija ovog kluba.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, grad Bor će i u narednom periodu, kako je to bilo i do sada, pomagati borske sportske klubove posebno one koji aktivno rade sa mlađim kategorijama, kako bi što više podstakli razvoj sporta u gradu.

Borski fudbaleri boraviće predstojećeg vikenda u Beogradu gde će prisustvovati dodeli šampionskog pehara ekipi Crvene zvezde. Oni su za narednu sezonu obezbedili takmičenje u Timočkoj fudbalskoj zoni, a zbog proširenja liga, postoji mogućnost da već od jeseni nastupe u Prvoj srpskoj ligi, kažu u ovom fudbalskom klubu. O tome će odluka biti doneta na nivou Fudbalskog saveza u narednih nekoliko nedelja.