Nove mere za kredite Narodne banke Srbije

BOR, SRBIJA – Narodna banka Srbije usvojila je nove mere koji bi trebalo da olakšaju građanima uzimanje i otplatu kredita namenjenih za kupovinu stana.

Prva mera podrazumeva direktnu finansijsku pomoć za sve građane koji imaju stambeni kredit, a naročito one koji očekuju smanjenje plate ili neizvesna primanja u narednom periodu. Oni će sada dobiti mogućnost da im banke produže rok otplate za najduže pet godina, a što bi im automatski donelo i manju mesečnu ratu.

Duga mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje. Sada će biti moguće kupiti nekretninu u izgradnji bez obzira na fazu izgradnje i to ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica. Projektno finansiranje podrazumeva da je određena banka kreditno podržala investitora pri izgradnji. Ako korisnik kredita koji kupuju stanove aplicira kod te banke, može odmah da uzme stambeni kredit, bez obzira na to u kojoj je fazi izgradnje. Ako je kod druge banke, onda banka traži da objekat bude do 60 odsto izgrađen.

Nove olakšice koje bi trebalo da stupe na snagu krajem avgusta najviše će značiti građanima koji sve teže mogu da otplaćuju stambene kredite, ali i onima koji žele da se zaduže i kupe stan u izgradnji.

Narodna banka Srbije donela je i nove mere koje se ne odnose na stambene kredite, među kojima je i rešenje koje banci daje mogućnost da licu koje ne prima zaradu preko računa u njoj odobri kredit do 90.000 dinara.

Za te kredite sa rokom dospeća do dve godine banke će moći da kao dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji u poslednja tri meseca da prihvate i potpisanu izjavu dužnika, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.