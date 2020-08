Novi asfalt od Kladova do Brze Palanke

KLADOVO – Kompletna rekonstrukcija puta i sanacija kolovoza na putnom pravcu od Kladova do Brze Palanke u dužini 23,5 kilometara završena je pre roka. Preciznije, novi kolovoz i pešačke staze kroz naseljena mesta završeni su u avgustu, dok se trenutno dovršavaju radovi na odvodnim kanalima. Iako ubedljivo naveći i najskuplji projekat u opštini Kladovo, novi put je, prema rečima predsednika opštine Saše Nikolića, samo jedan od infrastrukturnih projekata koji se rade u Kladovu.

„Mi smo kao lokalna samouprava u poslednje dve godine dosta uložili u putnu infrastrukturu. Uložili smo i u kanalizacionu i u vodovodnu mrežu, međutim ja sam siguran da to nije dovoljno. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, mi smo dobili jednu bitnu saobraćajnicu u dužini od skoro 24 kilometra potpuno novog puta od Kladova do Brze Palanke i to je u potpunosti promenilo sliku opštine Kladovo“.

Nikolić dodaje da su u okviru rekonstrukcije puta kompletno sanirani mostovi, propusti, postavljena nova horizontalna signalizacija i urađeni trotoari kroz naseljena mesta, kao i da novi put ima višestruki značaj za Kladovljane, ali i sve one koji ovim putem budu prolazili.

„Put od Brze Palanke do Kladova će pre svega povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju, ali nam je naravno bitna i brzina kojom se stiže u Kladovo. Iako sam pomenuo brzinu, ovu priliku želim da iskoristim da vozačima uputim apel da tim putem ne voze brzo, nego da poštuju saobraćajne propise. Put jeste fantastično urađen, put jeste nešto što mi nikad nismo imali na teritoriji opštine Kladovo, ali ipak molim sve vozače da se pridržavaju propisa“, apeluje Nikolić.

Vrednost ovog projekta iznosi milijardu 760 miliona dinara. Završetkom ovog i puta od Kladova do Milutinovca preko devet kladovskih sela, opština Kladovo dobija ukupno preko 50 kilometara potpuno rekonstruisanih puteva.