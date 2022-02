NSZ raspisala javne pozive za ovu godinu

BOR-Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku pomoć poslodavcima i nezaposlenim osobama biti uključeno 20 hiljada i 165 nezaposlenih,od kojih blizu dve hiljade i 300 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je više od šest milijardi i 500 miliona dinara. Jedna od mera za koju je vladalo veliko interesovanje, posebno u Boru, je samozapošljavanje. Javni poziv će biti otvoren do 31.marta.

“Ovde je važno napomenuti da kod ove mere osobe moraju da imaju završenu obuku “Put do uspešnog preduzetnika”. Od ove godine oni to mogu da učine I onlajn, što je velika povoljnost za one koji žele da konkurišu”,rekla je Lidija Načić, direktor NSZ,filijala Bor.

Ove godine za buduće preduzetnike biće izdvojeno više finansijskih sredstava. Prilikom započinjanja novog biznisa oni će dobijati po 300 hiljada dinara. Takođe veliki broj, posebno nekvalifikovanih radnika, minulih godina, učestvovao je i u javnim radovima. Rok za podnošenje zahteva za ovu meru ističe 15.marta.

Preostalih devet konkursa biće otvoreno do 30.novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31.decembar. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada osobe ili sedištu poslodavca, neposredno, elektronskim ili putem pošte.