Oblačno i kišovito do srede

SRBIJA, BOR – U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče sa kišom, na planinama sa snegom, dok će se u Vojvodini i na severozapadu Srbije zadržati suvo. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Boru u ponedeljak oblačno i suvo. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 9 stepeni.

U utorak oblačno, sa kišom. Od sredine nedelje sunčano i toplije.