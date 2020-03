SRBIJA, BOR – U Srbiji u nedelju oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni.

U Boru u nedelju oblačno, sa kišom. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 8 stepeni.

U ponedeljak umereno oblačno. Temperatura do 11 stepeni.