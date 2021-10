Obuka mladih majdanpečkih programera u Pajton kampu

MAJDANPEK – Biznis inkubator Majdanpek, uz podršku lokalne samouprave obezbediće za deset polaznika besplatnu obuku iz programiranja u Pajton kampu.

Tim povodom, u majdanpečkim srednjim školama održana je prezentacija za učenike zainteresovane za obuku u trenutno najpopularnijem programskom jeziku Pajton.

„Ovaj kamp je namenjen mladim talentima koji žele da se usavršavaju u programiranju, a s obzirom na aktuelnu pandemiju, interaktivna obuka biće organizovana onlajn i trajaće tri meseca. Obuka će se odnositi na rad u trenutno najpopularnijem programskom jeziku Pajton, što će mnogo značiti svima onima koji sebe u budućnosti vide upravo u ovom poslu“, kaže Željko Milojević, predavač u Pajton kampu.

„Prijavljivanje kandidata je do 20. novembra u Biznis inkubatoru, nakon čega će, najkasnije do 10. decembra biti obavljena selekcija, kada će biti poznata i imena budućih deset polaznika Pajton kampa“, dodaje Slavko Ilić, v.d direktor Biznis inkubatora, koji je zahvalio lokalnoj samoupravi što na ovaj način pomaže stvaranju i razvoju IT ambijenta u Opštini Majdanpek.