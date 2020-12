Od danas nove mere 

SRBIJA , BOR – Nove mere u borbi protiv korona virusa stupile na snagu.

Od danas će radno vreme trgovina, restorana, frizerskih i kozmetičkih salona, teretana, bazena, igraonica biti do 17 sati, a vikendom neće raditi.

Prodavnice prehrambene robe, kiosci, i radnim danima i vikendom mogu da rade do 21 sat, a apoteke i benzinske pumpe bez ograničenja. Pijace će biti otvorene i u danima vikenda do 15 časova, dok restorani i barovi u okviru hotela i privatnih smeštaja, mogu pružati usluge isključivo prijavljenim gostima do 21 sat svakoga dana.

Po odluci Vlade, ordinacije i laboratorije mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend. Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem obavljanju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.

Sportski objekti radiće i vikendom, ali samo za registrovana takmičenja. Ustanove kulture svim danima radiće do 17 časova.