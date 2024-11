Od nove godine veća socijalna davanja u Boru

Građani Bora će od 1. januara 2025. godine imati pojedine olakšice koje su predviđene novim merama socijalnih davanja. Za porodice sa manjim prosečnim primanjima biće moguće umanjenje računa za komunalne usluge, obdanište u Boru biće besplatno, a uvećava se i pomoć za porodice sa novorođenom decom.

BOR – Od početna naredne godine u Boru će se primenjivati nekoliko novih mera socijalne politike koje pre svega imaju za cilj da izjednače socijalne razlike koje postoje među gađanima Bora i pomognu porodicama.

Na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojen je odluka o smanjenju računa za komunalne usluge od 50 odsto građanima čija mesečna primanja po članu domaćinstva iznose manje od minimalnog ličnog dohotka na republičkom nivou. Od 1. januara će se primenjivati i odluka o besplatnom smeštaju dece u obdaništima i veću finansijsku podršku za porodice sa novorođenom decom.

„Funkcija grada nije samo komunalno uređenje, izgradnja puteva, trotoara, vodovoda, kanalizacije ili rekonstrukcija objekata. Funkcija grada je i izjednačavanje socijalnih kategorija i podrška društvu u celini. Prethodnih godina smo imali niz mera, a od nove godine uvodimo i dve za mene jako bitne mere. Jedna je besplatno obdanište za svu decu, jer vi danas imate izgradnju dva nova obdaništa u Boru, jedno u Zlotu koje je skoro završeno za 120 dece, a drugo u Novom gradskom centru koje je stiglo do polovine izgradnje i imaće mogućnost da primi 250 mališana. Kroz ova dva projekta rešava se pitanje liste čekanja, koja je godinama problem u Boru i da kroz gradsku odluku damo mogućnost da se sva deca smeste besplatno u obdanište. To je briga o roditeljstvu, briga o porodici i deci. Pored toga svi osnovci dobijaju besplatne udžbenike, sprovodimo i finansijsku podršku kod rađanja dece i uvećali smo dva ili tri puta sredstva koja se dobijaju. Kada sve to zajedno pogledate, cilj je briga o društvu, u ovom slučaju briga o deci“, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Od nove godine nezaposlene porodilje mogu da računaju na 40 hiljada dinara mesečne pomoću, umesto 20, koliko je bilo do sada, a višestruko je uvećana i jednokratna pomoć grada, koja će od 1. januara iznositi za prvo dete 150 hiljada dinara, za drugo 200, a za treće i četvrto 300 hiljada dinara.