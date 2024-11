Pobede borskih fudbalera, košarkaša i kuglaša

Rukometašice Bora večeras od 19 sati, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije, dočekuju Napredak 12 iz Kruševca. Ova utakmica trebalo je da bude odigrana 2. novembra, ali je odložena zbog Dana žalosti u Srbiji. U ostalim ligaškim utakmica nove bodove osvojili su fudbaleri, košarkaši i kuglaši.

BOR – Fudbaleri Bora pobedili su u 12. kolu Zone istok na domaćem terenu ekipu Lužnice 3:0. Do kraja jesenjeg dela takmičenja ostala su još dva kola, nakon toga pauza do proleća, kada će biti odigrano preostalih osam utakmica prvog dela sezone. Bor će posle toga odigrati još pet utakmica u plej ofu u koji se već plasirao i posle toga znaće se koja je ekipa na prvom mestu i prelazi u Srpsku ligu. S obzirom na to da disciplinska komisija još nije donela oluku o utakmici desetog kola između Hajduk Veljka i Bora, koja je prekinuta u prvom poluvremenu, sa 33 boda iz 11 utakmica Bor je prvi na tabeli ispred Timočanina koji je drugi sa 28 bodova. Na trećem mestu je negotinski Hajduk Veljko sa 23 boda.

U 13. kolu Borske okružne lige Šarbanovac je na svom terenu pobedio Malu Vrbicu 1:0, Krivelj je savladao Brestovac 4:2, a Nemetali su poraženi od Sloge 3:0. Slatina je na gostovanju pobedila Radnički 1:0, a Zlot je poražen od Miloševa 2:1. Posle ovog kola Mala Vrbica je na prvom mestu sa 30 bodova, Slatina je duga sa bodom manje, slede Zlot, Šarbanovac i Sloga sa 28. Brestovac ima tri boda manje i nalazi se na deobi šestog i sedmog mesta sa Brodoremontom, Krivelj je na 12. mesti sa 13, a Nemetali na pretposlednjem, 15. mestu sa 2 boda.

Košarkašice Rudara 1903 poražene su u četvrtom kolu Druge lige Srbije na domaćem terenu od ekipe Nibak iz Niša 72:68. U dosadašnjem delu takmičenja Boranke su zabeležile jednu pobedu i tri poraza i dele pozicije od petog do osmog mesta sa pet bodova.

Košarkaši Bora savladali su kao domaćini Jablanicu minimalno 67:66 u petom kolu Prve regionalne lige. Sa dve pobede, tri poraza i sedam osvojenih bodova, Bor deli pozicije od šestog do devetog mesta.

Kuglaši Borskog Bakra pobedili su u svojoj kuglani Prvu Petoletku iz Trstenika 3426:3381 oboreni čunj, odnosno 6:2 u poenima u sedmom kolu Prve lige Srbije. Igrač utakmice bio je Mateja Tadić sa 621 oborenim čunjem. Dva kola pre kraja jesenjeg dela takmičenja Bakar deli pozicije od petog do osmog mesta sa šest osvojenih bodova.