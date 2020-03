Od sutra mamografski pregledi u Majdanpeku

MAJDANPEK – Posredstvom Ministarstva zdravlja i republičkog Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, u Majdanpek je stigao mobilni mamograf, koji će sutra početi da radi. Prema planu, mamograf će u Majdanpeku biti stacioniran do 20. marta i dnevno će biti obavljena po 32 pregleda. S obzirom na izuzetno veliko interesovanje svi termini su popunjeni tako da će nadležni u majdanpečkom Domu zdravlja pokušati da, u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, obezbede boravak mobilnog mamografa i duže od 20. marta, kako bi sve zainteresovane žene, posebno one od 45 do 69 godina, uspele da obave ovaj veoma bitan pregled dojki. Uporedo sa ovom aktivnošću, menadžment Doma zdravlja „Doktor Veroljub Cakić“ u Majdanpeku, pokrenuo je i inicijativu za nabavku stacionarnog mamografa, čime bi bio obezbeđen kontinuitet u preventivnim zdravstvenim pregledima žena, sa područja opštine Majdanpek.

