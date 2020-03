Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih – Unapređenje partnerskih odnosa

BOR – U restoranu „Medalja“ u Boru, predstavljen je projekat Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ i održan drugi od pet predviđenih treninga za obuku 20 stručnih radnika koji će nastaviti da rade sa mladima u Klubovima za mlade.

„Ovo je drugi trening u okviru projekta koji realizujemo, u okviru prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, obuka timova profesionalaca za rad sa mladima na izgrađivanju zrelih obrazaca ponašanja, lične, emocionalne, socijalne sigurnosti i unapređenja partnerskih odnosa i izbora partnera. To je jako važno za adolescente. Danas su ovde predstavnici naših partnera na projektu iz Rumunije i predstavnici iz naše zajednice, iz škola, Centra za socijalni rad, timovi koji će raditi u Klubovima za mlade„, kaže Milojka Milivojević, UG „Kokoro“ Bor.

Cilj projekta je da se mladima skrene pažnja na značaj zrelog i stabilnog partnerskog odnosa, značaj negovanja emocija, međusobnog poštovanja i ljubavi.

„Godinama imamo taj utisak koji se potvrđuje u praksi, da mladi imaju dosta pogrešnih saznanja sa raznim stereotipima, predrasudama o braku, o porodici o odnosima i seksualnim i intimnim, tako da je naša ideja da to približimo mladima – šta je to partnerska ljubav, šta je bliskost, šta je seksualnost, da bi ih pripremili za konačnu odluku ulaska u brak, u to neko odgovorno i zrelo doba„, kaže Dobrivoje Mladenović, porodični psihoterapeut.

Nosilac projekta čija realizacija traje 12 meseci, do oktobra 2020. godine, je UG „Kokoro“ u partnerstvu sa Nacionalnim Koledžom iz Rešice u Rumuniji, Regionalnim Centrom za obrazovanje oblasti Karaš – Severin u Rešici i UG „Village“. Projekat većim delom finansira Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a njegova vrednost je 187 hiljada evra.