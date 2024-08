Odabran projektant nove Bolnice u Boru

Nakon drugog javnog tendera za projektanta nove bolnice u Boru dobijena je projektantska kuća koja bi do kraja godine trebalo da ga završi. Otkup zemljišta i projekat finansira Grad Bor, a izgradnju nove bolnice finansiraće Republika. Početak izgradnje očekuje se naredne godine.

BOR – Drugi javni tender za projektanta nove bolnice u Boru je završen i dobijena je projektantska kuća koja bi do kraja godine trebalo da ga završi. Prvi tender je propao jer se jedan od ponuđača žalio na zahtev da nova bolnica ima i heliodrom, što je Republička Uprava za javne nabavke prihvatila. Drugi tender za raspisan je bez heliodroma.

„Drugi tender za projektanta nove Bolnice završen je 2. avgusta i mi smo dobili projektantsku kuću koja će to raditi. Kroz tender smo raspisali sve uslove, a to je da Bolnica ima 20 hiljada kvadratnih metara, sva odeljenja koja su neophodna, kojih sada ima u Opštoj bolnici i još nekoliko dodatnih koje je tražila struka. Očekujemo da najkasnije za tri meseca dobijemo prvi idejni projekat. To će biti tipske bolnice, kao što su rađene u celoj Srbiji, koje će se brzo graditi. Grad Bor finansira projektovanje, a projekt će biti ustupljen državi Srbiji. Lokacija nove Bolnice je Novi gradski centar, lokacija koju smo predvideli i obezbedili zemljište, preko puta Doma zdravlja i preko puta novog dečijeg obdaništa koje se gradi. Polako, taj deo grada dobija oblik za koji je i planiran, a to je da zaista bude novi gradski centar. Raduje me dogovor sa eparhijom i vladikom o izgradnji novog verskog objekta u ovom delu i uskoro ćemo obići potencijalnu lokaciju za njega, takođe u Novom gradskom centru“, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora i dodaje da postoji ideja da se u ovom delu grada uradi i novi kulturni centar u kome bi bio smešten Biposkop i sala za pozorišne predstave, kao i institucije koje se bave kulturom u gradu.

Izgradnju bolnice finansiraće Republika Srbija, a konkretni radovi na terenu trebalo bi da počnu sledeće godine.