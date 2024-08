Osnovano Udruženje slepih i slabovidih u Boru

Procenjuje se da na području grada Bora ima blizu 500 osoba koje su slepe ili imaju slabiji vid. Između ostalog, to je bio jedan od osnovnih razloga da se u gradu formira Udruženje koje će ih okupiti i omogućiti realizaciju njihovih programa i projekata.

BOR – U Boru je osnovano Udruženje slepih i slabovidih osoba. Okuplja više od 60 članova, a procene su da ovaj invaliditet na području grada Bora ima više stotina ljudi. Udruženje je formirano, pre svega da bi slepe i slabovide osobe imale mogućnost da kao pravno lice konkurišu za realizaciju projekata u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života i položaja u društvu.

„Mi smo do sada imali Međuokružnu organizaciju samo u Zaječaru, koja je obuhvatala i slepe i slabovide osobe iz celog Borskog okruga. Sve aktivnosti, programi i projekti realizovani su posredstvom ove organizacije, a to je sve zahtevalo odlazak u ovaj grad na Timoku. To je za slepe i slabovide osobe, veliki napor i izazov. Zbog toga smo inicirali formiranje udruženja u Boru„, naglasio je Jašar Murina, predsednik Udruženja Slepih i slabovidih osoba u Boru.

Istovremeno, ovo udruženje će nastojati da ubrza proces evidencije dece koja imaju problem sa vidom i da im olakša unapređenje njihovog obrazovanja.

„Mi smo aktivni u sportu, u kulturi. Primera radi, borski slabovidi kuglaši postižu značajne rezultate u Srbiji. Suština je da aktiviramo svu slepu i slabovidu decu, kao i odrasle i da ih uputimo u njihova prava poput socijalne pomoći, prava na tuđu negu i pomoć, povoljnosti prilikom plaćanja određenih usluga i svemu što doprinosi smanjenju siromaštva i boljeg kvaliteta života ovih osoba„, istakao je Miroslav Đorđević, potpredsednik borskog Udruženja slepih i slabovidih osoba.

Iz novoformiranog Udruženja slepih i slabovidih u Boru pozivaju sve osobe sa invaliditetom da im se priključe i da učestvuju u njihovim programima i aktivnostima. Prostorije u Ulici „9.brigade“ broj 12, nekadašnjeg „MOZAIKA“, omogućavaju boravak i druženje osoba sa invaliditetom, kojima je socijalizacija neophodna da prevaziđu predrasude i barijere sa kojima se oni gotovo svakodnevno suočavaju, napominju u ovom borskom udruženju.