Opština Majdanpek objavila konkurse za poljoprivredne podsticaje

Opština Majdanpek raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu. Osim za nabavku opreme i mehanizacije, registrovani poljoprivredni proizvođači moći će da konkurišu i za sredstva namenjena razvoju govedarstva, unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu, kao i podsticaje za uspostavljanje i jačanje poljoprivrednih udruženja i odgajivačke programe u stočarstvu.

MAJDANPEK – Iz ovogodišnjeg agrarnog budžeta Opština Majdanpek finansiraće četiri podsticajne mere iz Programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

„Javni poziv biće otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.oktobra tekuće godine. Inače, ove godine je novina da poljoprivrednici ne mogu ponovo konkurisati za nabavku iste opreme, odnosno mehanizacije za koju su se već prijavljivali u prethodne tri godine. Takođe, novina je i to da će osim nove, moći da se kupi i polovna oprema, ali uz odgovarajuću dokumentaciju, kupoprodajni ugovor, izvod o uplati sredstava i još neka dokumenta“, napominje Mirjana Cakić Mladenović, šef Odeljenja za privredu i javne delatnosti u Opštinskoj upravi Majdanpek.

Osim javnog poziva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu, registrovani poljoprivredni proizvođači moći će da konkurišu i za sredstva namenjena razvoju govedarstva, unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu, kao i podsticaje za uspostavljanje i jačanje poljoprivrednih udruženja i odgajivačke programe u stočarstvu.