Osam Borana pozitivno na “Koronu”

BOR – Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, u Boru ima ukupno 8 registrovanih osoba zaraženih Covid-19 virusom, dok se jedan pacijent oporavio.

Od četvrtka Kovid ambulanta „Rudar“ radi od 07.00 do 20.00, a vikendom od 09.00 do 17.00 časova, pa se tako pacijenti sa respiratornim infekcijama i povišenom temperaturom mogu javiti direktno u ambulantu odakle će biti prosleđeni na dodatnu dijagnostiku, ukoliko ima potrebe. “Ono što je važno jeste da u prethodnim danima imamo znatno veći broj negativnih testova, pa bih ponovo apelovala na građane da poštuju preporuke Kriznog štaba. Maske je neophodno nositi u zatvorenim prostorima i fizička distanca se mora poštovati do daljeg.„ rekla je dr Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja u Boru.

Iz gradskih zdravstvenih ustanova apeluju na građane da se, kao i do sada, ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških službi.