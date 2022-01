Osvrt na 2021. godinu

MAJDANPEK – U osvrtu na 2021. godinu, predsednik Opštine Majdanpek, Dragan Popović kao jednu od najznačajnijih investicija u prošloj godini naveo je rekonstrukciju putne mreže, koja je jedan od najbitnijih uslova za dolazak potencijalnih investitora.

,,Asfaltirani su najvažniji putni pravci u opštini, put od Donjeg Milanovca do Blizne, od Majdanpeka prema Kučevu, od Kladova do Donjeg Milanоvca, a ono što preostaje da se završi na proleće je 8 kilometara puta od Blizne prema Majdanpeku, tridesetak kilometara od Donjeg Milanovca prema Golupcu, kao i manja deonica od Kučeva prema Majdanpeku.“ istakao je Popović, uz konstataciju da izgradnja puteva znači život u svakom smislu, od bezbednijeg putovanja, do dolaska investitora, što znači i otvaranje novih radnih mesta.

Osvrćući se na prošlu godinu predsednik Opštine je naveo i završtek nove toplane na drvnu sečku, vrednosti 480 miliona dinara, kao i otvaranje pogona fabrike „Jumko“, u Rudnoj Glavi, gde je posao našlo 80 žena.

,,Sve ovo odradjeno je zahvaljujući ulaganju države, kojoj se ja u ime gradjana opštine Majdanpek zahvaljujem,“ rekao je Popović .

On je, takodje, dodao da je od dolaska kompanije Zijin 500 ljudi dobilo posao, standard gradjana opštine Majdanpek podignut je na mnogo viši nivo, a i budžetska kasa je iz godine u godinu sve punija, što omogućava bolji i brži razvoj lokalne zajednice.

U novogodišnjoj čestitki, upućenoj, pre svega, mladim ljudima Popović je poručio da su u narednoj godini planirana nova zapošljavanja u Zijinu, što je jedan od uslova egzistencije, a samim tim i formiranja porodice.