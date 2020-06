Otvorena robna pijaca na novoj lokaciji

BOR- U krugu trgovinskog preduzeća Centroistok u Boru otvorena je nova robna pijaca, kapaciteta više od stotinu tezgi. Za razliku od prethodnog buvljaka na rizli kod zelene pijace, novootvoreni je asfaltiran, ima toalet i po potrebi magacinski prostor.

„Drago mi je za ova pijaca izgleda ovako lepo. Potrebno je malo vremena da se naši sugrađani naviknu da ovde kupuju“, istakao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Interesovanje prodavaca za novu lokaciju je veliko. Za sada je njih više od 50 iznajmilo tezge. Zato će se u narednom periodu razmotriti mogućnost proširenja robne pijace kod Centroistoka.

„Zahvaljujući gradonačelniku Bora dobili smo tezge i asfalt. Za sada ima 108 prijavljenih prodavaca. Uz minimalnu cenu tezge stvaraju se mogućnosti da prodavci ostvare i određenu zaradu“, rekao je Elver Murina, član organizacionog odbora za izgradnju buvljaka.

Robna pijaca radi od ponedeljka do petka od sedam do 16, a vikendom od sedam do 15 sati. Zakup tezge dnevno košta 100 dinara, a pijacom upravlja trgovinsko preduzeće Centroistok.