Paketi za penzionere  

BOR – Predstavnici Povereništva Sindikata penzionera „Nezavisnost“ u Boru, ovih dana organizuju akciju podele humanitarnih paketa za svoje članove. Za socijalno ugrožene čije penzije ne premašuju iznos od 18.000 dinara pomoć će se deleti do 24. oktobra, a za penzionere koji imaju do 35.000 podela paketa biće od 28. oktobra do 4.novembra. Pripremljeno je 190 prehrambeno-higijenskih paketa pojedinačne vrednosti 900 dinara.

Penzionerski sindikat „Nezavisnost“ u Boru ovu vrstu pomoći svojim članovima dodeljuje dva puta godišnje.