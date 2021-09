„Petarda“ na Kraljevici

ZAJEČAR – U okviru petog kola Prve lige Srbije u fudbalu, rezultatom 5:0 zaječarski Timok je na Gradskom stadionu na Kraljevici savladao ekipu Budućnosti iz Dobanovaca. Fudbaleri Timoka dominirali su od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka i apsolutno zasluženo stigli do ubedljivog trijumfa. Sve je, čini se, bilo rešeno u prvih dvadesetak minuta, pošto su izabranici trenera Vojkana Rajčića u razmaku od 3. do 18. minuta postigli tri gola. Seriju je otvorio Jovanović, prednost duplirao Davidović, a okončao Dragićević. Domaći igrači nisu se zadovoljili tom prednošću, jer je defanzivac Mitrović u 63. minutu posle odlično izvedenog kornera povisio na 4:0, dok je konačan rezultat postavio Uroš Nikolić pet minuta pre isteka regularnog toka igre.

Zaječarci su se ovim trijumfom izjednačili na tabeli upravo sa protivnikom iz Dobanovaca, pa nakon pet odigranih kola imaju 7 osvojenih bodova i nalaze se na 5. mestu tabele. Fudbalere Timoka narednog vikenda čeka gostovanje u Pančevu, ekipi Železničara.