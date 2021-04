Pobeda fudbalera Bora, devet medalja za borilačke sportove

BOR – Rukometašice Bora poražene su u 19. kolu Super lige na gostovanju u Šapcu od Medicinara 24:22 u poluvremenu 16:12. Bor je tri kola pre kraja na desetom mestu sa 13 osvojenih bodova.

Fudbaleri Bora pobedili su ekipu Lužnice na gostovanju u Babušnici 1:0, dok je Slatina na svom terenu istim rezultatom poražena od negotinskog Hajduk Veljka u 23. kolu Zone istok. Bor je drugi na tabeli sa 56 bodova, četiri manje od Hajduk Veljka, dok je Slatina sedma sa 36. Do kraja takmičenja u Zoni istok ostalo je još šest kola. Da bi eventualno stigli do prvog mesta fudbalerima Bora biće neophodne sve pobede do kraja sezone uz eventualne lošije rezultate ekipe iz Negotina.

U Borskoj okružnoj ligi Nemetali su u Donjoj Beloj Reci pobedili Urovicu 3:1, Zlot je savladao Radnički 3:2, a Brestovac Ključ 5:0. Šarbanovac je na gostovanju porazio prvoplasiranu Slogu 2:1. Najbolje plasirani klubovi iz Bora i dalje su Brestovac i Šarbanovac koji dele drugo, treće i četvrto mesto sa Rudnom Glavom sa po 40 bodova, dok je Zlot peti sa 37.

Kuglaši Borskog Bakra pobedili su u Kruševcu Ibar 7:1, a u prethodnom kolu poraženi su u Beogradu od IMR-a 5:3. Na ovom meču za igrača utakmice proglašen je Goran Tasić koji je sa 613 oborenih čunjeva postavio lični rekord.

Takmičari Džudo kluba Bor osvojili su jednu zlatnu i dve srebrne medalje na Prvenstvu centralne Srbije za juniore u juniorke u Nišu. Zlatnu medalju osvojila je Staša Mladenović, a bronzane Jovan Boškov i Obren Antić čime su obezbedili plasman na državno prvenstvo.

Takmičari Kik boks kluba Bor osvojili su tri zlatne i dve bronzane medalje na međunarodnom turniru „Trofej Beograda“. Zlatne medalje osvojili su Uroš Krstić i Mihajlo Petković u juniorskoj i Vukašin Stefanović u kadetskoj konkurenciji, dok je Aleksa Dubočanin osvojio bronzanu medalju u juniorskoj, a Mihajlo Veljković u kadetskoj konkurenciji.

Boranin Damir Sejdija osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu jugoistočne Srbije u boksu. On se takmičio za Boks klub Zaječar.