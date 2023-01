Pobede košarkašica, košarkaša i kuglaša

Proteklog vikenda u ligaškim takmičenjima bile su uspešne košarkašice, košarkaši i kuglaši, a dobre rezultate postigli su i borski strelci.

BOR – Košarkašice Rudara 1903 pobedile u 15. kolu Druge lige Srbije na gostovanju u Staroj Pazovi istoimenu ekipu 84:65. Borska ekipa opravdala je ulogu favorita u ovom susretu, s obzirom na to da Stara Pazova nema ni jednu pobedu ove sezone i gotovo sigurno idu u niži rang takmičenja. Ipak utakmica je bila neizvesna do poslednje četvrtine. Prvo poluvreme završeno je nerešeno 42:42. Izjednačena borba vodila se do poslednje četvrtine, kada je borska ekipa prelomila utakmicu i stigla do 19 poena prednosti. Najefikasnija kod Rudara bila je Marija Cvijović sa 31-nim poenom. Sa 26 bodova borska ekipa je posle ovog kola na deobi drugog, trećeg i četvrtog mesta sa Proleterom i Rasom, dok je na prvom mestu i dalje Topolčanka sa 28 bodova.

Košarkaši Bora nastavili su ovog vikenda takmičenje u Prvoj regionalnoj ligi. Oni su u 12. kolu na domaćem terenu pobedili Radan iz Lebana 89:67. Dva kola pre kraja prvog dela takmičenja Bor je ubedljivo prvi sa 23 boda i sigurni je učesnik plej ofa gde će se sa četiri najbolje ekipe iz grupe istok A takmičiti za ulazak u viši rang takmičenja. To će najverovatnije biti Konstantin, Topličanin, Panteri i Bin.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su u derbi utakmici 16. kola Prve srpske lige u Beogradu ekipu Miloš Obilić 3417:3399 oborenih čunjeva. Sa svim pobedama u jesenjem i prolećnom delu sezone Bakar je prvi na tabeli sa 30 bodova i krupnim koracima ide ka plasmanu i viši rang.

Seniorska ekipa streljačkog kluba Metalac Bor u sastavu Davor Praščević, Nebojša Đikanović i Stanislav Kalčić, osvojila je prvo mesto na Prvenstvu centralne Srbije u gađanju vazdušnim pištoljem i stekla pravo učešća na državnom prvenstvu. Plasman je obezbedio i Mladen Mišković koji je u juniorskoj konkurenciji osvojio drugo mesto u gađanu iz vazdušne puške sa 581-nim krugom.