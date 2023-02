Pobede rukometašica i košarkaša, nove medalje kik boksera

U ligaškim takmičenjima tokom vikenda, pobede su ostvarile rukometašice i košarkaši Bora. Nove medalje osvojili su kik bokseri i karatisti.

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u 16. kolu Arkus super lige Srbije na gostovanju Šapcu trećeplasirani Medicinar 32:24. Boranke su od početka utakmice bile u prednosti i na kraju prvog poluvremena stigle do 9 golova prednosti 17:8, koju su uspele da održe do kraja utakmice. Borska ekipa je posle ovog kola stigla do sedmog mesta sa 13 osvojenih bodova i odmakla se od poslednja tri mesta koja ove sezone vode u niži rang takmičenja.

Košarkašice Rudara 1903 poražene su na gostovanju u Bačkoj Topoli od prvoplasirane Topolčanke ubedljivo 102:65 u 18. kolu Druge lige Srbije. Borska ekipa se posle ovog kola zadržala na petom mestu sa 29 bodova. Topolčanka je i dalje prva sa 34 boda, slede Proleter, Student i Ras sa po 31-nim osvojenim bodom.

Košarkaši Bora pobedili su na domaćem terenu zaječarski Bin 98:50 u drugom kolu plej of faze takmičenja Prve regionalne lige. Bor je na drugom mestu iza niškog Konstantina sa 15. bodova, slede Panteri sa 13, koji su naredni protivnik borskoj ekipi, Marinos sa 12, koliko ima i petoplasirani Niš, Knjaževac ima deset, a na dnu table plej ofa su Topličanin i Bin sa po devet bodova.

Takmičari kik boks kluba Bor osvojili su dve zlatne medalje na internacionalnom turniru Slovak open u Bratislavi. Damir Sejdija je u seniorskoj kategoriji do 60 kilograma u disciplini K1 u finalu savladao takmičara iz mađarske, dok je Uroš Krstić u juniorskoj kategoriji do 71-nog kilograma pobedio aktuelnog svetskog prvaka u ovoj disciplini.

Borski karatisti osvojili su tokom vikenda u Čačku na seniorskom prvenstvu uže Srbije četiri medalje. Srebrnu medalju osvojio je Emir Sejdija u Borbama do 75. kilograma, dok je Zoran Horti u istoj disciplini bio treći. Dve bronzane osvojila je Dunja Lepić u borbama do 50 kg i katama. Na školskom prvenstvu uže Srbije u istom gradu, borski karatisti osvojili su jednu zlatnu, šest srebrnih i jednu bronzanu medalju.