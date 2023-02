Pobede rukometašica, košarkaša, kuglaša i stonotenisera

Protekli vikend bio je uspešan za borske sportiste. U ligaškim takmičenjima nove bodove osvojile su rukometašice, košarkaši, kuglaši i stonoteniseri.

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u 13. kolu Arkus super lige Srbije ekipu SDP Radnički iz Kragujevca 29:24, u poluvremenu 15:12. Boranke su vodile u toku cele utakmice i nisu dozvolile gošćama da ugroze pobedu. Najefikasnija u ekipi Bora bila je Anja Vujnović sa osam pogodaka, dok je kod radničkog devet golova postigla Teodora Veličković. Sa devet osvojenih bodova, Bor je posle ovog kola na devetom mestu, ispred Kikinde koja ima sedam i Pančeva koje ima pet bodova i na samo jedan bod od Železničara, Naise, Mladosti i Radničkog koji imaju 10 bodova. S obzirom na to da poslednje tri ekipe ove sezone napuštaju Arkus ligu, u narednim utakmicama svaki bod ima ogroman značaj. U narednom kolu Bor gostuje drugo plasiranom Bekamentu.

Košarkaši Bora osvojili su nove bodove u 13. kolu Prve regionalne lige grupa istok B. Utakmica sa Juniorom, koja je trebalo da bude odigrana u Boru, registrovana je službenim rezultatom 20:0 za Bor, jer gosti iz Niša nisu doputovali. Rezultatski značaj ovaj meč nije imao ni za jednu ni za drugu ekipu. Sa 25 bodova Bor je prvi na tabeli bez obzira na ishod utakmice poslednjeg kola u kome gostuju četvrtoplasiranoj Jablanici u Medveđi. Bor će u nastavku u plej of fazi takmičenja igrati protiv četiri najbolje ekipe iz grupe istok A, a to su Konstantin, Topličanin, Panteri i Bin. Prvoplasirana ekipa iz plej of faze takmičenja plasiraće se u viši rang takmičenja.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su 17. kolu prve srpske lige na gostovanju u Smederevu istoimenu ekipu 7:1, odnosno 3241:2982 oborenih čunjeva. Za igrača utakmice proglašen je Aleksandar Radulović sa 571-nim oborenim čunjem. Sa svim pobedama u dosadašnjem takmičenju Bakar je prvi na tabeli. Za dve nedelje u derbiju prvenstva protiv drugoplasiranog Kraljeva, ekipe koja ima samo jedan poraz, Bakar će pokušati da obezbedi plasman u viši rang.

Muška ekipa stonoteniskog kluba Koper pobedila je u 11. kolu kvalitetne lige Srbije u Vladičinom Hanu ekipu Morave 4:2. Ženska ekipa ovog kluba igrala je mečeve 5. i 6. kola Druge savezne lige. One su poražene od Knjaževca 4:3 i od Lužnice 4:0.