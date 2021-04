Počela masovna imunizacija i u borskim selima

BOR – Stanovnici gradskih i seoskih mesnih zajednica u Boru, od danas imaju mogućnost da bez prijavljivanja preko portala e Uprave i čekanja na poziv, prime Sinofarm vakcinu protiv virusa kovid 19. Obezbeđen je dovoljan broj doza cepiva. U gradu će Borani moći da prime vakcinu u Klubu za stara lica, kao i Domu zdravlja . U seoskim mesnim zajednicama imunizacija će se obavljati po utvrđenom rasporedu svakoga dana u tri sela. Masovna vakcinacije je počela u borskim selima Donja Bela Reka, Luka i Metovnica, kao i u Zlotu gde će punkt raditi svakog radnog dana od 9 do 13 sati, a vikendom od osam do deset. Do podnevna je vakcinisano oko 100 meštana ovih sela. Za građane koji nisu u mogućnosti da dođu do punkta za imunizaciju posredstvom poverenika Civilne zaštite obezbeđen je prevoz.

Vakcinacija po seoskim mesnim zajednicama u petak će biti organizovana u Šarbanovcu, Tandi i Oštrelju. Nakon prvog ciklusa masovne imunizacije nastaviće se isti dnevni raspored u selima.