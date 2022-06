Počelo prijavljivanje kandidata za upis na fakultet

BOR – Na Tehničkom fakultetu u Boru počelo je prijavljivanje kandidata za upis na ovu visokoškolsku ustanovu. Prijavljivanje traje do 25.juna. Broj predviđenih mesta isti je kao prethodne godine, 200 za studente na budžetu i 40 za samofinansirajuće, za koje je školarina najniža na Beogradskom univerzitetu. Budući studenti moći će da se upišu na jedan od četiri studijska programa: rudarsko, metalurško i tehnološko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

“Privreda je iskazala veliko interesovanje za sve obrazovne profile koji se školuju kod nas. Mi imamo dobru saradnju sa mnogim firmama koje nude različite uslove stručnog usavršavanja i stipendiranja naših studenata, a nakon diplomiranja i posao”, naglasio je prodekan za nastavu na Tehničkom fakultetu u Boru dr Dragan Manasijević,

Prijemni ispiti će biti održani od 27. juna do 1. jula. Preliminarne rang liste biće objavljene do 4, a konačne do 11. jula. Inače, ove godine i na fakultetima Univerziteta u Beogradu se po prvi put uvode budžetska mesta za studente master akademskih studija koji upisuju programe po afirmativnim merama i master strukovnim studijama.