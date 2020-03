Počeo da radi Kol centar Crvenog krsta u Zaječaru

ZAJEČAR – U skladu sa odlukom Štaba za vanredne situacije u Zaječaru je formiran Kol centar Crvenog krsta i gradske uprave za pomoć licima starijim od 65 godina kojima je zabranjen izlazak iz svojih domova. Vladan Marković sekretar Crvenog krsta u Zaječaru istakao je da je Kol centar od Štaba dobio svu neophodnu tehničku podršku za funkcionisanje centra.

“Imamo odličnu saradnju sa gradskom upravom u Zaječaru. Grad je obezbedio sve što je neophodno za funkcionisanje centra, a Crveni krst Zaječar, pored Narodne kuhinje i dobrovoljnog davalaštva krvi, sve svoje resurse stavlja na raspolaganje našim najstarijim sugrađanima. Prvi pozivi su već počeli da stižu, a naši volonteri su počeli da isporučuju osnovne životne namirnice i lekova“, kaže Vladan Marković.

Do sada se prijavilo oko 30-tak volontera. Za sada je broj volontera dovoljan, ali kako prolazi vreme trebaće ih mnogo više. Irena Mladenović, stručni saradnik na programskim aktivnostima Crvenog krsta apelovala je na sve one koji mogu i žele da se jave i pomognu u ovim teškim trenucima da to i učine.

„Do sada su se naši volonteri uvek javljali kada je to bilo potrebno. Oni su ključni deo ne samo Crvenog krsta, nego i mnogih drugih organizacija u ovakvim situacijama. Ja bih ovim putem apelovala na sve od 18 do 40 godina da dođu u prostorije Crvenog krsta u Krfskoj ulici, ili da se prijave za volontiranje na brojeve telefona: 064 85 10 209; 064 85 10 210 i 064 85 10 211.“ kaže Irena Mladenović.

Na ove brojeve telefona, osim volontera mogu i treba da se prijave i lica starija od 65 godina kojima je potrebna pomoć u nabavci osnovnih životnih namirnica i lekova. Najstariji Zaječarci imaju pravo da ovu uslugu koriste jednom nedeljno, pa je neophodno da dobro isplaniraju šta im je u tom periodu potrebno.