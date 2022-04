Počeo upis predškolaca

BOR-U Predškolskoj Ustanovi “Bambi” u Boru počeo je upis u redovni predškolski program. To se odnosi na decu rođenu od prvog marta 2016. do 28.februara 2017. Roditelji čija su deca kod kuće prijavu mogu da podnesu preko e uprave, i u prostorijama vrtića Bambi podeljkom i sredom od devet do 11 sati. Za upis je potrebno popuniti zahtev i priložiti izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici. Ove godine za pripremni program biće upisano blizu 370 mališana. Poludnevni progam će biti organizovan u tri osnovne škole “Sveti Sava”, “Branko Radičević” I “3.oktobar”. Upis traje do početka školske godine.

