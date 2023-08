Počinje 18. turnir „Street basket 2023“

Tradicionalni turnir u uličnom basketu i ove godine će biti održan u Boru. Takmičenje će biti organizovano u pet uzrastnih kategorija, a pravo učešće imaju dečaci i devojčice starosti od sedam do 18 godina.

BOR – Na gradskom šetalištu u Boru pored poslastičare „Pelivan“ večeras počinje tradicionalni 18. turnir u uličnom basketu „Street basket 2023“. Na turniru mogu da učestvuju dečaci i devojčice starosti od sedam do 18 godina, koji će biti podeljeni u pet uzrastnih kategorija. Prijavljivanje ekipa moguće je do početka turnira, a finalne utakmice, ukoliko to vremenske prilike dozvole, očekuju se 30. avgusta.

Finalne večeri biće održana i takmičenja u šutiranju trojki i slobodnih bacanja i proglašeni najbolji pojedinci i ekipe.

Cilj je privlačenje što većeg broja mladih dečaka i devojčica za bavljenje košarkom i sportom uopšte i razvijanje takmičarskog duha kod njih.

Organizator turnira u uličnom basketu i ove godine je Košarkaški klub Basket Bor.